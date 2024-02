"Sei uno a cui posso dare il cuore o sei solo il veleno da cui sono attratta?”, canta la popstar mentre il video che accompagna il brano la vede in un bar al centro di un gruppo di uomini (ognuno a rappresentare un differente appuntamento conclusosi non nel migliore dei modi) che si contendono la sua attenzione. Ma la sua stagione degli appuntamenti (e delle relazioni a metà) è finita. E' cresciuta, e vuole qualche certezza.

Pronti per un nuovo tormentone di Dua Lipa ? La vincitrice di tre Grammy e sei Brit Award, pubblica il singolo "Training season" , il secondo tratto dal suo prossimo album in uscita quest’anno.

Il nuovo singolo "Training season" Fresca del successo di "Houdini", Dua Lipa sul significato del nuovo brano, racconta: "Sono stata a una serie di brutti appuntamenti e l’ultimo è stato davvero la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La mattina dopo sono arrivata in studio e Caroline e Tobias mi hanno chiesto come fosse andata. Io ho subito risposto: 'Training season is over' e, come nei migliori resoconti del giorno dopo con i tuoi compagni, ci siamo fatti una risata e da lì è nato tutto". La canzone è stata prodotta da Kevin Parker dei Tame Impala, e a scriverla insieme alla popstar ci sono stati i due citati Caroline Ailin e Tobias Jesso Jr. che hanno dato corpo alle frustrazioni amorose di Lipa.

La popstar ha spiegato ancora: "Se da un lato si tratta di quella sensazione che si prova quando si è finito di dire alle persone - agli uomini in questo caso - come comportarsi bene con te, dall’altro si tratta anche del fatto che la mia preparazione è finita e che sono cresciuta sotto ogni punto di vista. Non mi sono mai sentita così piena di fiducia in me e concentrata. E anche se forse la preparazione non finirà mai per nessuno di noi, possiamo comunque trovare la bellezza e viverla con una persona al nostro fianco. Iniziare a pensare di avere qualcuno con cui crescere".

Presentato ai Grammy Il singolo è stato presentato all'inizio di febbraio in occasione della 66esima edizione dei Grammy, dove Dua ha proposto di un medley con “Training season”, “Dance The Night” e “Houdini”. La cantante tornerà sul palco dei Brit Awards il 2 marzo, dove è candidata a tre premi, tra cui Artista dell’anno, Miglior Artista Pop e Canzone dell’anno per “Dance The Night”.