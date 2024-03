Tgcom24

La cover e il titolo Nella cover, che Dua Lipa ha condiviso con i suoi follower, la popstar è in acqua, apparentemente tranquilla mentre guarda uno squalo che nuota vicino a lei.



"Un paio di anni fa, un amico mi ha fatto conoscere il termine Radical Optimism. È un concetto che mi ha colpito e mi ha incuriosito sempre di più quando ho iniziato a giocarci e a inserirlo nella mia vita", racconta Dua. "Mi ha colpito l'idea di attraversare il caos con grazia e di sentirsi in grado di affrontare qualsiasi tempesta. Allo stesso tempo, mi sono ritrovata a guardare la storia della musica della psichedelia, del trip hop e del britpop. Mi è sempre sembrato così fiduciosamente ottimista, e questa onestà e attitudine è una sensazione che ho portato nelle mie sessioni di registrazione".

Britpop anni Novanta I duri addii e gli inizi vulnerabili che prima minacciavano di schiacciare la tua anima, diventano pietre miliari quando scegli l'ottimismo e inizi a muoverti con grazia attraverso il caos. l'atteggiamento dell'album incarna la crudezza, l'onestà, la fiducia e la libertà del britpop degli anni Novanta. "Radical Optimism" trasporta l'ascoltatore in un mondo pop sognante e ricco di musicalità, non apologetico nei testi e liberatorio nei suoni. Alla realizzazione del disco hanno partecipato tra gli altri Caroline Ailin, Danny L. Harle, Tobias Jesso Jr., Kevin Parker dei Tame Impala.



Fine di una stagione e nuovo inizio In "Radical Optimism" anche i due brani già pubblicati, "Houdini" e "Training Season", uscito solo poche settimane fa. Due brani che annunciavano l'inizio di un nuovo percorso musicale, dopo l'album di grandissimo successo del 2020, "Future Nostalgia", ed esistenziale della popstar britannica.



Di "Houdini", primo brano pubblicato dopo l'uscita di "Dance the night", per la colonna sonora di "Barbie", che ha superato i 300 milioni di streaming in tutto il mondo ed è salito direttamente al primo posto della classifica Airplay del Regno Unito, appena uscito, diventando l'undicesimo record di airplay britannico di Dua, la cantante aveva detto: "Questo brano rappresenta le parti più leggere e liberatorie della mia vita da single", e aveva aggiunto: "E' un brano molto ironico, ci si chiede se qualcuno valga davvero la pena di essere preso in considerazione o se, alla fine, ci si pentirà. Non sai mai dove ti porterà qualcosa, questo è il bello di essere aperti a qualsiasi cosa la vita ti proponga. Non vedo l'ora di condividere questa sensazione con i miei fan"-

Parlando di "Training Season" invece Dua aveva raccontato: "Ho avuto una serie di appuntamenti sbagliati, e l'ultimo è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La mattina dopo sono arrivata in studio e Caroline e Tobias mi hanno chiesto come fosse andata e io ho subito dichiarato: 'La stagione degli allenamenti è finita' e, come nei migliori resoconti del giorno dopo con i tuoi compagni, ci siamo fatti un sacco di risate e da lì è nato tutto".

E poi aveva aggiunto: "Se da un lato si tratta ovviamente di quella sensazione che si prova quando si è assolutamente finito di dire alle persone... agli uomini in particolare in questo caso... come comportarsi bene con te, dall'altro si tratta anche del fatto che la mia stagione di allenamento è finita e che sono cresciuta sotto ogni punto di vista. Non mi sono mai sentita cosi' sicura di me, chiara e forte. E anche se la stagione degli allenamenti non è mai finita per nessuno di noi, si inizia a vedere la bellezza di trovare la persona con cui viverla. Smetti di cercare gli apprendisti e diventi più interessato ad avere qualcuno con cui sentirti te stessa e qualcuno con cui crescere".



Fine della sua relazione d'amore In quanto a consapevolezza sentimentale Dua Lipa ha annunciato a dicembre 2023 la fine della sua relazione d'amore, durata otto mesi, con il regista francese Romain Gravas.

La coppia aveva ufficializzato la relazione a maggio, sul red carpet del Festival di Cannes, ma dopo un'estate di passione sono iniziati i problemi. A mettere fine alla storia non sarebbe stata la differenza d'età (lui 42 anni, lei 28), ma l'ambizione della cantante inglese.