Drusilla Foer in concerto a Milano, un live intimo e pieno di sorprese

Drusilla Foer sceglie la dimensione intima del Blue Note di Milano per tre concerti, il 7, 8 e 9 dicembre, in cui la sua passione per la musica si fonde con la sua straordinaria capacità di creare un'atmosfera di complicità con il pubblico.

I live sono l'occasione per presentare i brani contenuti nel suo primo album DRU, uscito il 6 ottobre scorso. L'esibizione sarà accompagnata da una band di sei elementi e dai cori delle Blue Doll’s. Non mancherà qualche sorpresa, come qualche canzone extra scelta fra i classici che ama di più.