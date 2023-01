Dramma familiare in scena al Teatro Litta, con Revolutionary Road

Al teatro Litta di Milano, dal 13 al 22 gennaio, va in scena "Revolutionary Road", dall’omonimo romanzo di Richard Yates del 1961, un testo che non ebbe immediatamente successo ma che Tennessee Williams definì subito "un capolavoro".



A differenza di quanto si vede nella trasposizione cinematografica (nel film di Sam Mendes del 2008, con Winslet e Di Caprio), qui la drammaturgia di Renato Gabrielli e la regia di Fabrizio Visconti propongono un punto di vista nuovo, guidando lo spettatore dentro la storia attraverso una voce (e un corpo) narranti, quelli di Daniele Gaggianesi (che arrotola e srotola superbamente il filo della storia, ma rappresenta anche la coscienza - un po’ diabolica - del protagonista maschile, una specie di grillo parlante, che però seduce e plagia).

April (Rossella Rapisarda) e Frank Wheeler (Stefano Annoni) sono una giovane coppia middle class dei sobborghi di New York, fatti di case "carine" tutte uguali, per vite tutte uguali, nella metà degli anni Cinquanta. Lui, alle prese con un lavoro che non ama ma che lo distoglie dal grigiore indistinto della propria esistenza (fra promozioni e colleghe amanti), Lei, casalinga professionista e attrice dilettante.

Una coppia divisa tra l’impossibile urgenza di assecondare i propri più profondi desideri e le pressioni del conformismo sociale.

Per far immergere lo spettatore nelle spaventose sabbie mobili della famiglia Wheeler, Gabrielli e Visconti non prevedono sul palcoscenico la presenza di altri personaggi (a parte uno): lo sguardo è sempre e soltanto puntato sui due protagonisti, anche quando - in quel soggiorno ovattato e immutabile, su un pavimento ricoperto di foglie secche - gli Wheleer (tra una discussione e l’altra) ricevono i propri immaginari vicini. L’unico personaggio che si materializza sul palcoscenico (grazie al poliedrico Gaggianesi) è John Givings, figlio della matriarca dell’isolato, affetto da presunte turbe psichiche e per questo bollato dalla società come pazzo. Eppure è il solo a comprendere (e a misurare) la profondità della disperazione di April, che sogna una nuova vita a Parigi (“perché lì la gente sente davvero”) dopo aver sacrificato la sua giovinezza e il suo amore per il teatro sull’altare di un ruolo precompilato, quello della moglie/mamma, incatenata a una casa che odia.

Revolutionary Road è, in ultima analisi, "la storia di un aborto", come disse del resto il suo stesso autore. «La maggior parte degli esseri umani - dichiarò in un’intervista dell’epoca Yates - è ineluttabilmente sola, e la tragedia della propria vita se la porta dentro». Da qui il desiderio irrefrenabile di abortire: un figlio, un sogno, sé stessi.