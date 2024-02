L’hashtag “drakevideo” è diventato virale negli Stati Uniti, in seguito alla diffusione di immagii intime dell'artista generate come deepfake

In America infatti, nelle ultime ore, è diventato virale su X, rimanendo al vertice delle tendenze di tutto il mondo, un video che ritrae il rapper in una serie di momenti intimi e compromettenti... a luci decisamente rosse. Piattaforma bloccata immediatamente, ma non era il primo episodio del genere. Lo stesso era avvenuto con Taylor Swift, a poche settimane di distanza. Della popstar erano circolati scatti bollenti generati come deepfake.

Tgcom24

Le ricerche col suo nome, che avevano raggiunto picchi altissimi, erano state subito bloccate per poi essere ripristinate i seguito. E adesso anche il noto rapper canadese, all’anagrafe Aubrey Drake Graham, si è trovato a subire gli effetti del deepfake. "Scandali" legati alle immagini generate dall'intelligenza artificiale, che sembrano tuttavia aver influito più che positivamente sui download, recentemente incrementati, dell’applicazione, alla quale si rimprovera da più parti, di non dimostrarsi molto reattiva nella sua reazione per censurare contenuti espliciti.



Twitter si difende Da X arriva la netta smentita con l'assicurazione di aver sempre adottato una politica di tolleranza zero verso la condivisione di immagini di nudo non consensuali, aggiungendo che sono state già intraprese azioni su migliaia di post e che l'azienda sta "monitorando attivamente la situazione" per rimuovere i nuovi contenuti che violano le linee guida.

Il video Nel video di Drake che è schizzato in testa alle tendenze del social network, la star appare sdraiata su un divanetto impegnata in un atto sessuale. I fan si sono subito scatenati increduli e sbigottiti, oltre che incuriositi, sollevando inevitabilmente accese discussioni. Drake non ha rilasciato dichiarazioni personali a proposito, ma Adin Ross, streamer e amico del rapper, avrebbe dichiarato di aver inviato un audio al rapper dicendogli: "Sei stato benedetto con la tua voce, hai la fortuna di esibirti, sei fortunato di essere te stesso, sei fortunato di essere il numero uno e sei stato benedetto anche per il fatto di avere un fottuto missile“. Ross ha poi aggiinto che Drake gli avrebbe risposto con "otto emoji con faccine ridenti" e che potrebbe usare il memo vocale come "introduzione al prossimo album".