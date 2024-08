Doppio lutto per Mariah Carey: la madre e la sorella muoiono nello stesso giorno

Nonostante gli alti e bassi, Mariah ha sempre mantenuto una relazione con sua madre. Nel 2010, si sono riunite per lo speciale "Mariah Carey: Merry Christmas to You" della ABC e hanno eseguito un festoso duetto madre-figlia di "O Come All Ye Faithful/Hallelujah Chorus". Mariah ha anche dedicato in parte il suo libro di memorie a Patricia. "E a Pat, mia madre, che, nonostante tutto, credo che abbia fatto del suo meglio", ha scritto. "Ti amerò meglio che posso, sempre."