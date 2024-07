L'estate da "Latitante" di Ditonellapiaga, dal sapore sudamericano

Ditonellapiaga quest'estate è "Latitante" e trascina i suoi fan nella sua fuga verso il Sudamerica. Il 5 luglio è uscito il suo nuovo inedito, in cui la cantautrice mette in musica la voglia di evasione dalla quotidianità e il desiderio di mollare tutto e tutti per godersi la vita dall'altra parte del mondo. Il singolo è stato presentato in anteprima il 29 giugno al Milano Pride e ha la carica giusta per far ballare tutti in spiaggia.