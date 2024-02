Lo stop di Sangiovanni "A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo. L'uscita del mio album Privacy e il concerto al Forum di Assago del 5/10 sono rimandati", si legge nel lungo post di Sangiovanni dopo aver partecipato al festival con il brano "Finiscimi". L'artista ha poi spiegato: "Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come lavoro. Continuerò a scrivere e a stare in studio perché fa parte del mio benessere e nel mentre inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione". Tanti i messaggi che hanno incitato il cantante, premiando la sua sincerità e il suo coraggio nell'uscire allo scoperto su certi temi delicati. Da Caterina Caselli, passando per Francesca Michielin, Loredana Bertè, Madame, fino a Emma, ed Elodie, e tanti altri. Tiziano Ferro ha commentato: "So bene cosa vuol dire avere la tua età e trovarsi nello stato che hai descritto". Per finire con: "A costo di importelo, prenditi cura di te".

Lo sfogo di Ghemon Sui social Ghemon ha pubblicato un lungo post in cui, senza paura, affronta di petto una tematica sempre troppo scomoda per gli artisti: il peso delle aspettative imposte dall'industria musicale contemporanea che spinge ad adeguarsi. "Nessuno parla per paura di ritorsioni, per non passare come quelli frustrati che non hanno un pezzo della torta o peggio ancora a venire esclusi. Ho sempre preferito sorvolare o incassare con stile. Ho molto rimandato, pensando a come sarei passato se avessi scritto una cosa così. Mi va bene passare per qualsiasi cosa tranne che per quello che non ha parlato quando era il momento". Giovanni Luca Picariello non usa mezze misure: "Abbiamo bisogno dei dischi di un altro Tenco, non del suo tragico finale. Lo dico perché magari potevo essere io se non avessi tenuto botta", spiegando: "L'industria musicale attuale promuove un modo di pensare e dagire inquinato dal culto dei numeri e dei sold out che sta determinando più danni di quelli che il pubblico può vedere. Risultati che nascondono un mondo di bugie e false aspettative in cui, purtroppo a rimetterci, sono un sacco di ragazzi".

Il racconto di Syria Sullo stesso piano di Ghemon ha rivelato di essersi sentita Syria, i cui momenti di disperazione sono arrivati quando una multinazionale l’ha licenziata via email: “Mi sono sentita una sfigata, ingenua al limite del nulla”. La cantante, citando il collega e amico, ha detto: "Sono rimasta profondamente colpita, anche se ognuno di noi ha storie diverse mi sento di far parte nella mia piccola realtà di questo racconto". E rivelando poi: "Per lunghi anni sono rimasta alla finestra a guardare chi dopo di me è stato più di me ed ha avuto la fortuna di vivere sfumature incredibili, di essere tanto di tutto. Ho avuto l'occasione di fare provini come giudice di un talent, ma sono stata superata ben due volte da personalità più incisive giuste al momento giusto, e pure mi hanno cercata e messa alla prova, ma nulla pazienza e quanti NO per il festival di Sanremo da cui partono mille meccanismi..."