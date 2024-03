Il messaggio della moglie Emma

La moglie di Bruce, che sin dall'inizio della faticosa battaglia accanto al marito contro la sua malattia, ha sempre lottato per far luce sulla scorretta gestione delle informazioni, soprattutto quando si parla di malattie neurocognitive e ha scritto anche un libro sulla demenza frontotemporale, raccontando la sua esperienza personale, ha omaggiato l'attore con un commovente post accanto ad uno scatto che lo ritrae con in braccio presumibilmente una delle sua figlie da piccola: "Proprio come voi", scrive la donna rivolgendosi ai follower: "semplicemente lo adoriamo. Quello che potreste non sapere, ma forse potreste immaginare, è che essere avvolti tra le sue braccia è il posto più sicuro in questo vasto mondo. È un vero gentiluomo. Con così tanto amore da dare e condividere. Questo è quello che riesco a vedere, il suo vero nucleo. Posso dirvi che è così puro e sempre così buono. Buon compleanno amore mio. Tu sei il dono che continua a dare".