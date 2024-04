De Gregori-Zalone, un "Pastiche" d'artista per una strana coppia

Così i due artisti spiegano come sia nata questa strana coppia e perché si siano impegnati, Checco Zalone al piano, De Gregori la voce, con "Pastiche" , il loro primo album oggi in uscita. Quindici brani tra l'inedito "Giusto o sbagliato" e omaggi ad altri artisti, da Paolo Conte a Pino Daniele e Antonello Venditti. "Pastiche è una parola antica - spiega Francesco De Gregori - è una contaminazione di stili e generi diversi. È un lavoro 'pasticciato'. Volevamo fare musica. Non c'è nessuna voglia di scoop o di fare sensazionalismo, non ne ho bisogno. Il progetto nasce da un impulso sincero di unire la mia voce al pianismo di Checco Zalone".

De Gregori la voce, Zalone al piano Nel disco, girato in presa diretta in varie sessione tra il 2023 e il 2024, spicca l'inedita "Giusto o sbagliato", che ricorda quelle piccole perle musicali che si trovano negli album del passato, inevitabilmente un po' oscurate dalle canzoni di più successo ma non per questo meno belle. Omaggio a "My way", è una canzone che secondo gli autori fa il bilancio di una vita. Delicata poi la dedica a Pino Daniele con la non facile "Putesse essere allero". I nostalgici del Principe potranno poi assaporare le storiche Pezzi di vetro, Rimmel e Buonanotte fiorellino. Tipica dello stile di Zalone, invece, è la "spagnola" "Alejandro". In un album dove non mancano i riferimenti al vintage anche la copertina diventa omaggio, in particolare a un vecchio disco di Renato Carosone "Carosello Carosone N.2".

L'amicizia nata tra i fornelli La curiosità, oltre a come siano diventati un duo artistico, è sulla loro amicizia. Racconta Checco Zalone per il quale "questo album è stata una marachella. Ero a pesca di polpi in Puglia quando mi arriva un messaggio firmato Francesco DG: pensavo fosse Dj Francesco...". I due si piacciono. L'intesa si rafforza "ai fornelli, tra una cacio e pepe e una carbonara perché De Gregori è un ottimo cuoco. Mi ha blandito mentre cucinava e io suonavo", scherza ma non troppo elogiando il cantautore. "Gli altri artisti, superata una certa età, diventano livorosi e iniziano a parlare male del trap e della musica moderna. Lui no. Ha un profondo senso etico senza moralismi". De Gregori: "Ho conosciuto Checco grazie ai suoi film dove c'è sempre uno sguardo dolce ma non corrosivo sulla realtà sul modello di Alberto Sordi. Non c'è mai cattiveria, non è aggressivo e non lo è neanche nella musica. Cura la musica come si cura una creatura che si ama".

La coppia, in realtà, non è inedita. Celebre sul web, qualche anno fa, una loro performance in una libreria a Bari dove l’artista romano si cimentò negli "Uomini sessuali" di Zalone che, a sua volta, diede vita a una versione neomelodica della "Donna cannone".