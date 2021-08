De Gregori sta con Salmo: "Ha sollevato un problema reale"

Alla vigilia delle due date in Sardegna del suo tour, Francesco De Gregori tralascia la forma e si concentra sulla sostanza del problema sollevato da Salmo con il suo concerto dal vivo a sorpresa a Olbia che ha suscitato molte polemiche. "Su Salmo dobbiamo riflettere e non semplicemente condannare la sua trasgressione alle regole", afferma il cantautore sul suo profilo social.

"Io gli sono comunque grato per aver richiamato l'attenzione sul fatto che per una partita di calcio si possa stare in 15mila in uno stadio mentre per i concerti all'aperto c'è un limite di mille persone sedute e distanziate", continua l'autore di "Rimmel" che si chiede: "A che serve allora il green pass? Tutte le polemiche e tutta la fatica per ottenerlo?".

"Questa limitazione è profondamente ingiusta e mortifica la nostra dignità professionale", è il suo pensiero in linea con quello di Salmo. "Dimostra purtroppo ancora una volta che chi è chiamato a decidere non ha nessun rispetto e nessuna attenzione per la musica 'leggera' e per il nostro pubblico", conclude De Gregori.



LA PRECISAZIONE DEL MIC - Dopo l'intervento del cantautore romano Francesco De Gregori che ha parlato di mortificazione della musica, una nota dell'Ufficio Stampa del ministero della Cultura precisa l'attuale quadro normativo che regola la partecipazione a spettacoli e eventi sportivi in zona bianca: "Nessuna penalizzazione per il settore della musica dove sono in vigore per i concerti le stesse misure per lo sport, anzi più favorevoli per i concerti sotto le soglie di 2500 al chiuso e 5000 all'aperto".





LA CAPIENZA CONSENTITA IN ZONA BIANCA - "In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata all’aperto e al 25% al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5000 all’aperto e 2500 al chiuso" secondo il nuovo Decreto Covid del 23 luglio che ha riscritto le regole per la partecipazione agli spettacoli e agli eventi sportivi.