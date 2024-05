All’interno del Circo Massimo verrà allestita un’arena costruita appositamente per l’occasione con tutti posti a sedere. Una struttura che offrirà agli spettatori la possibilità di godere del concerto nella massima comodità, circondati da uno scenario mozzafiato. Con il tour Gilmour porterà nella dimensione live i brani contenuti nell'album "Luck and Strange" (in uscita il prossimo 6 settembre). Il disco è stato registrato in cinque mesi a Brighton e Londra ed è il primo album di nuovo materiale di Gilmour in nove anni. Il disco è stato co-prodotto con Charlie Andrew, conosciuto per il suo lavoro con ALT-J e Marika Hackman. La maggior parte dei testi dell’album sono stati composti da Polly Samson, storica coautrice e collaboratrice. “Abbiamo trascorso molto tempo durante e dopo il lockdown parlando e pensando alla mortalità e a questo genere di cose", ha dichiarato Gilmour

Le collaborazioni in "Luck and Strange"

L'album contiene otto nuove tracce (tra cui il primo singolo estratto "The Piper’s Call"), insieme a una rielaborazione di “Between Two Points” dei The Montgolfier Brothers e artwork e fotografie dell'artista olandese Anton Corbijn. I musicisti che contribuiscono al disco includono Guy Pratt e Tom Herbert al basso, Adam Betts, Steve Gadd e Steve Di Stanislao alla batteria, Rob Gentry e Roger Eno alle tastiere con arrangiamenti di archi e cori di Will Gardner. La title track presenta anche il compianto tastierista dei Pink Floyd, Richard Wright, ed è stata registrata nel 2007 durante una jam in un fienile a casa di David. Alcuni contributi sono emersi invece dai live streaming che Gilmour e la sua famiglia hanno eseguito davanti a un pubblico globale durante i lockdown del 2020 e del 2021. La figlia Romany canta, suona l'arpa e appare come voce solista in "Between Two Points", mentre il figlio Gabriel canta nei cori.