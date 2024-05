Lo rivela una inchiesta del "Guardian" statunitense, nella quale si legge che il celebre mago americano avrebbe tenuto "una condotta sessuale scorretta e inappropriata" nei confronti di donne che, stando alle dichiarazione delle stesse, al momento degli abusi non erano ancora maggiorenni, anche se lui potrebbe non essere stato a conoscenza della loro età.

La difesa Gli avvocati di Copperfield affermano che le accuse sono "non solo completamente false, ma anche del tutto non plausibili".

Tra le accuse contro di lui vi sono quelle di aver drogato tre donne prima di avere rapporti sessuali con loro. Le accuse contro l'illusionista vanno dalla fine degli anni Ottanta al 2014. I suoi avvocati hanno dichiarato al Guardian che "non ha mai tenuto un comportamento inappropriato con nessuno, e tantomeno con minori". Il quotidiano sta esaminando queste accuse sulla base di interviste a più di 100 persone e di documenti del tribunale e della polizia.

Non ci sono d'altra parte, si legge, prove che Copperfield conoscesse l’età delle ragazze quando è entrato in contatto con loro.



Copperfield, il cui vero nome è David Seth Kotkinhe, ha 67 anni. Tra il 1994 e il 1999 è stato legato alla modella Claudia Schiffer.



I precedenti Le accuse non sono le prime per molestie sessuali di cui viene fatto oggetto: dopo una prima causa nel 2007 quando il mago è stato accusato di violenza sessuale dall'ex reginetta di bellezza Lacey Carroll, finita però con l'archiviazione, nel 2018 Copperfield è stato denunciato per aver drogato e aggredito una ex modella, Brittney Lewis, che l'ha accusato di averla drogata e aggredita sessualmente nel 1988 quando aveva solo 17 anni.

Brittney ha raccontato a TheWrap che il presunto incidente è avvenuto dopo il concorso per modelle 'Look of the Year', organizzato in Giappone da Elite Model Management, dove Copperfield era giudice. Il mago avrebbe invitato la ragazza ad uno dei suoi spettacoli in California, e dopo lo show sarebbero andati a bere in un bar, dove lei sostiene che lui l'abbia drogata e poi aggredita sessualmente.

Nel 2024 il nome del mago era inoltre emerso nelle liste dei contatti del finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Le accuse stavolta includono affermazioni secondo cui l'illusionista avrebbe drogato tre donne prima di avere con loro rapporti sessuali che sarebbero cosi' avvenuti senza consenso. Altre tre donne affermano di aver subito contatti indecenti durante performance dal vivo. In un altro caso una donna ha detto che lui le prese la mano e la costrinse a toccarlo impropriamente: all'epoca lei aveva 16 anni e la famiglia era tra il pubblico.