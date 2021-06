David Bowie, dipinto buttato in discarica battuto all'asta per oltre 80mila dollari

sito ufficiale

Sul retro c'è la firma, la data di realizzazione (1997) e un'etichetta con descrizione del dipinto come "acrilico e collage di computer su tela". Un'opera di David Bowie a tutti gli effetti, autenticata da Andy Peters, uno dei più noti collezionisti dell'artista, era stata abbandonata in una discarica in Canada, poi ricomprata per cinque dollari da un privato a una vendita di beneficenza e infine rivenduta all'asta per 108.120 dollari canadesi (circa 88mila dollari Usa e 73mila euro) dalla casa Cowley Abbott di Toronto.