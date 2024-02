Dargen D'Amico ora dice "Ciao America": "Siamo tutti nomadi in cerca di una casa"

A Sanremo sarà non solo Festival

Il fare perennemente ironico e incline al cazzeggio, unito al look stravagante, non devono trarre in inganno. Quella di Dargen D'Amico è una testa pensante, e non a caso al Festival di Sanremo una delle poche caselle riservate all'impegno sociale è ad appannaggio suo. Il tema dei migranti gli sta talmente a cuore che nel corso della settimana sanremese lo svilupperà anche al di fuori dell'Ariston, con l'Edicola Dargen che ogni giorno alle 10 distribuirà un fumetto a puntate realizzato da Daniel Cuello e alle 18:30 ospiterà incontri con esperti del settore come Cecilia Strada (ResQ Onlus) o Alessandro Porro (soccorritore SOS Mediterranee). Per non parlare ovviamente dell'album "Ciao America", tutto costruito su quelle tematiche, pur affrontate da diversi punti di vista.