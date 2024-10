Daniel Day-Lewis torna a recitare per il figlio dopo il ritiro

Daniel Day-Lewis ha cominciato a recitare a 14 anni con la particina di un vandalo in "Domenica Maledetta Domenica". E' arrivato al successo intepretando Johnny in "My Beautiful Laundrette" e l'aristocratico esteta Cecil di "Camera con Vista", entrambi del 1985. Considerato una leggenda per l'intensità della recitazione, la versatilità e la meticolosità con cui ha preparato ogni ruolo, l'attore aveva imparato il ceco per la parte del medico playboy ne "L'Insostenibile Leggerezza dell'Essere" e si era confinato in sedia a rotelle per il ruolo di "Il mio piede sinistro", film che gli aveva portato il primo Oscar nel 1989, seguito da quello per "Il petroliere" del 2007 e infine per "Lincoln" di Steven Spielberg del 2012. Tre statuette da miglior attore e tre nomination: per "In nome del padre" del 1993, dieci anni dopo per "Gangs of New York" e nel 2017 per "Il Filo Nascosto". Dopo l'annuncio dell'addio al cinema le sue apparizioni in pubblico si erano contate sulle dita di una mano: l'ultima, a gennaio, aveva fatto sperare in un ritorno al cinema quando, presentando un premio a Martin Scorsese, il regista aveva auspicato di fare di nuovo film con lui. Daniel non si era sbilanciato: "Lavorare con Martin - si era limitato a dire - è stata una delle più grandi gioie e privilegi inattesi della mia vita".