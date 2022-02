Damiano ringrazia la fidanzata Giorgia: "Coraline me l'hai fatta scrivere e vivere"

IPA

Sul palco dell'Ariston dopo aver cantato "Coraline" con i Maneskin, Damiano si è commosso. Un pianto liberatorio, dopo undici mesi in cui con i compagni della band è finito in un frullatore che lo ha portato in giro per il mondo. Così dopo la performance il frontman ha scritto un messaggio di ringraziamento sui social, dedicato soprattutto alla fidanzata Giorgia Soleri.