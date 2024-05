Maneskin, la migliore amica di Giorgia Soleri contro Damiano: "E' un ipocrita"

L'attivista Federica Fabrizio se l'è presa con il frontman dei Maneskin per il suo silenzio sulla cantante israeliana in gara all'Eurovision

I due, nonostante il tradimento pubblico di lui, sembrano essere rimasti in buoni rapporti ma ora la migliore amica di lei lo ha attaccato via soical, dandogli pubblicamente dell’ipocrita. "L'ipocrisia di certi artisti di gridare Fu** Putin al Coachella e poi stare zitti ora", ha scritto Federica Fabrizio.

L'amica di Giorgia Soleri contro Damiano dei Maeskin Federica Fabrizio è un'attivista molto presente sui social, dove si occupa principalmente di questioni di genere ma non solo. Ha infatti preso posizione sulla questione israelo-palestinese, accusando i personaggi famosi di non fare sentire la loro voce su quello che sta accadendo a Gaza. L'ultima occasione persa è stata la finale dell'Eurovision, dove la presenza della concorrente israeliana Eden Golan ha suscitato qualche polemica. La cantante in finale è stata infatti accolta dal pubblico con i fischi, ma pochi artisti hanno preso posizione sulla vicenda. Nel mirino di Federica è finito anche Damiano dei Maneskin, ex fidanzato dell'amica Giorgia Soleri, che prima della finale dell'Eurovision si era limitato a fare gli auguri ad Angelina Mango. "L'ipocrisia di certi artisti di gridare Fu** Putin al Coachella e poi stare zitti ora", ha scritto l'attivista lanciandogli una frecciatina.

La separazione da Damiano è stata particolarmente dura per Giorgia che non ha mai nascosto di aver sofferto molto dopo l'addio del rocker. In questi mesi lei è ripartita da se stessa, facendosi coccolare dagli amici, e al momento è ancora single. Il frontman dei Maneskin si è buttato sul lavoro e su nuove frequentazioni in giro per il mondo. Dopo diversi presunti flirt, qualche giorno fa al Met Gala di New York Damiano ha presentato ufficialmente la sua nuova compagna Dove Cameron.

La storia d'amore tra Damiano David e Giorgia Soleri è durata ben sei anni. All'inizio i due hanno tenuta nascosta la relazione, ma dopo il successo dei Maneskin e la vittoria della band all'Eurovision nel 2021 hanno reso pubblico il loro amore. Damiano e Giorgia erano una coppia aperta e negli anni insieme hanno basato il loro rapporto sul rispetto più che sulla fedeltà. Per questo, pur avendo avuto entrambi altre storie, hanno sempre agito con la massima discrezione. Damiano ha però commesso un passo falso proprio poco prima della loro separazione ufficiale, quando è stato immortalato in un locale mentre baciava un'altra ragazza (Martina Taglienti, amica della bassista Victoria De Angelis). Dopo la rabbia iniziale della Soleri, che si era detta "ferita, delusa e arrabbiata", i due erano riusciti a ricucire lo strappo. Ora, però, l'attacco pubblico di Federica potrebbe aprire nuove discussioni e vecchie ferite.