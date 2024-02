Una Dakota Johnson super sexy incanta tutti alla premiere di "Madame Web"

Dakota Johnson si presenta subito come una " Madame Web " da far girare la testa.

Tgcom24

"Madame Web" è un film sull'omonimo personaggio dei fumetti ed è la quarta pellicola a inserirsi nel "Sony's Spider-Man Universe", dopo "Venom", "Venom - La furia di Carnage" e "Morbius".

Il film, diretto da S.J. Clarkson, racconta la storia di Cassandra Webb (Dakota Johnson), un paramedico di Manhattan che in seguito a un incidente in cui rischia di perdere la vita, scopre di avere dei poteri speciali. Cassandra infatti riesce a prevedere il futuro. Ma come si sa da un grande potere derivano grandi responsabilità e quindi, spinta dalle visioni terribili su luoghi e persone che la circondano, Cassandra decide di diventare "Madame Web".