Cyndi Lauper: "Voglio ancora divertirmi ma non dimentico la lotta per i diritti civili"

Con "Girls Just Want To Have Fun" ha segnato gli anni 80.

Cyndi Lauper di quel decennio è stata un'icona, con il suo pop colorato e orecchiabile ma dietro il quale c'erano sempre messaggi importanti, soprattutto di affermazione del ruolo della donna e di rispetto dei diritti civili. Ora a Cyndi è stato dedicato un documentario sulla sua vita, "Let the Canary Sing", presentato nelle scorse settimane a Torino. "Non avrei mai immaginato di avere una carriera tanto lunga. Ho avuto alti e bassi, ma la musica non l’ho mai abbandonata e lei non ha mai abbandonato me - ha detto alla "Libertà" di Piacenza -. A 70 anni voglio ancora divertirmi ma c’è ancora bisogno di cantare per la parità dei diritti!".