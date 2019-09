Fabio Volo contro Ariana Grande: "Il suo ultimo video è tutto un riferimento sessuale"

Il commento di Fabio Volo - E’ successo a ‘Il Volo del Mattino’, il programma radiofonico che da anni conduce su Radio Deejay. Volo stava intrattenendo gli ascoltatori con uno dei suoi monologhi, solitamente molto apprezzati. “Ero in palestra, sul tapis roulant. I televisori trasmettevano uno di quei canali di video musicali. A un certo punto appare una che si chiama Ariana Grande: bellissima ragazzina, mora. Sembra abbia 15 anni, vestita di rosa, tutta sexy. Se sono a una festa e una viene vestita così dico “chi è ‘sto puttanun? Come si è intro*ata”. Le donne sono come i fiori, in base ai colori e ai profumi attirano un certo tipo di uomo. Se hai paura perché sei insicura e quindi esageri con la sessualità, attirerai solo gente che ti vuole sdraiare. Questa ragazzina è a quattro zampe, in ginocchio, impecorata che muove il c**o. Tutto il videoclip era un richiamo sessuale. Pensate a me, padre di due femmine: vado al lavoro, faccio le mie cose, mentre una società mi sta imp*ttanando la figlia”.