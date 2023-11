Tgcom24

Cos'ha Costantino? Costantino Vitagliano ha spiegato nel video: "Sono ancora in ospedale, è una settimana che sono qua. Sono qui per una cosa rara, talmente rara che, dopo tutti gli esami che sto facendo, non siamo ancora arrivati alla conclusione di quale sarebbe la migliore terapia da intraprendere".

Il rapporto con Lele Mora Poi Costantino ha proseguito raccontando di un particolare evento del destino e tirando in ballo colui che lo ha scoperto, Lele Mora: "Ma la cosa particolare è che oggi sono venuto a sapere, ho conosciuto il primario di questo ospedale. Guardate il caso: come colui che negli anni passati mi ha dato tanto e ringrazierò sempre ossia Lele Mora, anche il primario di questo ospedale si chiama SegraMora, sarà il mio destino che i Mora decidano il mio percorso di vita? Vediamo come andrà questa volta". Di Lele Mora, che l'aveva preso sotto la sua ala, Costantino Vitagliano aveva raccontato al Corriere della Sera: "Per me, è stato come un padre, mi ha fatto scoprire come guadagnare, come apparire. Con lui avevo l’agenda piena per cinque anni. Mi faceva sponsorizzare da testa a piedi: portavo le mutande a vista perché mi pagavano". In quel periodo gli introiti erano pazzeschi: "Solo con i locali fatturavo qualche milione l'anno". E poi la tv, i calendari, le sponsorizzazioni... "Avevo appartamenti che affittavo, ristoranti, pizzerie. Comprai una Bentley da 240 mila euro, e Ferrari, Lamborghini. Ora l’auto la noleggio se mi serve".

