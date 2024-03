Cosmo vola "Sulle ali del cavallo bianco".

Questo il titolo del quinto album dell'artista di Ivrea, all'anagrafe, Marco Jacopo Bianchi, che tra pop ed elettronica, invita gli ascoltatori a intraprendere un vero e proprio viaggio sulle ali di una musica "che prima non c’era e che quindi ha senso produrre”, come ha spiegato lo stesso cantautore, disc jockey e produttore discografico. "Abbiamo il forte desiderio (con Alessio Natalizia, che ha lavorato con l'artista, ndr) di essere diretti e sinceri, di far entrare in questo viaggio altre persone, di empatizzare. Siamo qui a fare pop, di fatto. In poche parole: vogliamo fare della nostra ‘masturbazione’ un piacere per tutti”.

L'album Dopo l’annuncio a sorpresa preceduto da una serie di spoiler circolati sui media – un misterioso cavallo bianco in volo sopra Milano, Bologna e Roma – "Sulle ali del cavallo bianco", il nuovo progetto discografico di Cosmo, è quindi finalmente fuori su tutte le piattaforme digitali e in tutti gli store fisici, a distanza di tre anni dall’ultimo album in studio "La terza estate".

Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme ad Alessio Natalizia – produttore e musicista di base a Londra e noto nei circuiti underground internazionali con l’alias Not Waving – l’album è composto da 11 tracce, nove inediti sommati ai due brani che negli scorsi mesi hanno fatto da apripista al progetto, "Troppo forte" e "Sulle ali del cavallo bianco", la title track. Il terzo singolo estratto in rotazione radiofonica in concomitanza con l'uscita dell'album, è "L’abbraccio", una canzone pop senza paure, scelta come manifesto di questo nuovo disco tra trionfi di chitarre e suoni più emotivi, “il pezzo che ci ha più scioccati per il risultato, che ci ha più emozionati”, racconta Cosmo.





"Sulle ali del cavallo bianco" è disponibile in cinque diversi formati: lo speciale LP deluxe, 500 copie autografate e numerate con la copertina laminata disponibili in esclusiva nel Sony Music Store; l’LP grigio marmorizzato, 1000 copie autografate e numerate; l’LP viola marmorizzato, 1000 copie autografate e numerate; l’LP nero; il CD.

"Un atto masturbatorio" “La mia musica ha un linguaggio che non tutti capiscono. Questo perché per certi versi è un ‘atto masturbatorio’. Gli sperimentatori che ‘si masturbano’ con gli strumenti, i suoni, gli arrangiamenti, le citazioni musicali – facendo se possibile abbinamenti assurdi – sono inevitabilmente in un trip tutto loro e rischiano quindi di non comunicare in modo efficace con l’esterno. Quello che cerco di fare con Alessio [Not Waving] è qualcosa che non esiste, una ricerca tutta nostra per restituire alla realtà possibilità nuove e mettere in circolazione qualcosa che prima non c’era e che quindi ha senso produrre”.

L'installazione in Stazione Centrale a Milano La release di Sulle ali del cavallo bianco è amplificata da un’installazione artistica posizionata per tutta la settimana in Stazione Centrale a Milano, a cura dal designer e art director Eenreeco, animata dai visual di Gabriele Ottino, dove è possibile ascoltare la nuova musica di Cosmo. Un vero e proprio cubo emozionale di pareti specchiate che crea così interazioni con il pubblico e un gioco di mistero.

Il tour nei club in partenza il 30 marzo Occasione per presentare la nuova musica dal vivo sarà il tour nei club in partenza il 30 marzo dal Tuscany Hall di Firenze. Dopo il debutto fiorentino, il tour arriverà il 2 aprile alle OGR di Torino (sold-out), il 6 aprile alla Casa della Musica di Napoli, l’8 e il 9 (sold-out) aprile all’Estragon di Bologna, il 10 e 11 (sold-out) aprile all’Alcatraz di Milano, il 17 e 18 (sold-out) aprile all’Hall di Padova, il 23 e 24 (sold-out) aprile all’Atlantico di Roma, il 26 (sold-out) e 27 aprile all’Eremo di Molfetta (BA) e il 30 aprile al Teatro Verdi di Cesena. Info e biglietti sul sito di DNA concerti.