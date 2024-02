Scritto, prodotto e suonato da Cosmo insieme ad Alessio Natalizia - produttore e musicista di base a Londra e noto nei circuiti underground internazionali con l'alias Not Waving - il nuovo album "Sulle ali del cavallo bianco" sarà disponibile in tre diversi formati: lo speciale LP deluxe, 500 copie autografate e numerate con la copertina laminata disponibili in esclusiva nel Sony Music Store; l'LP marmorizzato grigio, 1000 copie autografate e numerate; il CD. Occasione per presentare la nuova musica sarà il nuovo tour in partenza a fine marzo, un vero e proprio rito pagano che ha nei club il suo santuario: il 30 marzo al Tuscany Hall di Firenze, il 2 aprile alle OGR di Torino, il 6 aprile alla Casa della Musica di Napoli, l'8 e il 9 aprile (gia' sold-out) all'Estragon di Bologna, l'11 aprile all'Alcatraz di Milano, il 18 aprile all'Hall di Padova, il 24 aprile all'Atlantico di Roma, il 26 aprile all'Eremo di Molfetta (BA) e il 30 aprile al Teatro Verdi di Cesena. Info e prevendite disponibili sul sito di DNA concerti.

Il docufilm

Le novità non finiscono qui. Il 1 marzo arriva infatti anche "Antipop", film di Jacopo Farina che racconta le vicende umane e artistiche di Cosmo e che prova a tirare le somme di un percorso totalmente fuori dagli schemi. Cosmo ne è la voce ostinata e contraria, un insieme di opposti che convivono in una disordinata armonia: il lirismo dei testi e la frenesia dei corpi in movimento, la musica d'autore e l'elettronica. Jacopo Farina, qui alla sua opera prima, ha seguito da vicino la sua evoluzione artistica e prova a raccontarla mantenendo lo stesso spirito libero che attraversa la sua produzione musicale. "Antipop" è un documentario non convenzionale che parte dalla narrazione del singolo per arrivare alla storia di un collettivo. La storia di Cosmo è quella di una tribù: la sua famiglia, i suoi amici, Ivrea, l'universo colorato e inclassificabile che frequenta il mondo del clubbing. La noia e le insidie della vita in provincia che diventano motore per la creatività. Il documentario non nasconde nulla, raccontando la crescita, la scoperta del dolore, il rischio, il successo e il fallimento. Un piccolo grande elogio della diversità esibita e sbattuta in faccia con coraggio.