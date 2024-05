Leggi Anche Lite con Morgan, nel primo round in tribunale Bugo rifiuta risarcimento e scuse

Al Concertone Morgan punge Ultimo: "Posso dargli ripetizioni di piano" Al Concertone del Primo Maggio Morgan si è trovato in scaletta con Ultimo, che il 17 maggio pubblicherà il suo nuovo disco "Altrove". La scelta di intitolare l'album come il suo cavallo di battaglia aveva mandato su tutte le furie Morgan, che aveva gridato al plagio. Durante un'intervista rilasciata a "Open" alla vigilia del Primo Maggio, l'artista non aveva perso occasione di attaccare nuovamente il collega: "Ho sentito delle cose sue al pianoforte. Non ci siamo, è musica che non merita di essere considerata interessante. Rispetto il ragazzo, se vuole imparare a suonare posso anche fargli gratis delle lezioni, non è un problema". Ritornando poi alla polemica sul disco di Ultimo, il cantautore ha aggiunto: "Tutti i titoli, non solo il mio, sono canzoni già edite. Non sono cover, sono titoli copiati. A me non interessano i diritti, non li voglio. Ti sto dicendo di essere originale, di non stare a vedere le idee degli altri: hai vent'anni, dovresti essere un vulcano di idee".

Morgan e la richiesta del legittimo impedimento per il Concertone La partecipazione di Morgan al Concertone del Primo Maggio aveva creato qualche problemi anche in tribunale. Il giorno prima sarebbe infatti dovuto comparire a Imperia per il processo di diffamazione contro Bugo, per i fatti avvenuti a margine del Festival di Sanremo del 2020 e della loro storica lite in diretta. Il legale di Morgan, Rossella Gallo del Foro di Milano, aveva però presentato istanza per legittimo impedimento dovuto a motivi di lavoro. Il giudice aveva rigettato la richiesta e fatto rilevare che l'impegno professionale è stato volontariamente assunto da Morgan, malgrado fosse a conoscenza della data dell'udienza.