Per l'edizione 2024, l'annuale Concertone del Primo Maggio a Roma trasloca dalla tradizionale sede di Piazza San Giovanni al Circo Massimo.

L'inedita coppia formata da Noemi ed Ermal Meta presenterà la giornata di concerti di mercoledì 1 maggio, un appuntamento imperdibile, come sempre a ingresso gratuito. Saranno circa 50 gli artisti rappresentativi della musica italiana attuale e futura che si alterneranno in oltre dieci ore di musica dal vivo e parole. Tra i nomi in cartellone Geolier, Mahmood, Ultimo, Colapesce Dimartino, Rose Villain, Dargen D'Amico, Cosmo.