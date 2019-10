Con "Vino" torna il "retrò-pop dei Disco Zodiac

Esce venerdì 4 ottobre "Vino", il nuovo singolo dei Disco Zodiac che anticipa l'album in arrivo nel 2020. Una canzone che racconta di una fuga d’amore spericolata, alimentata dal troppo vino o dal troppo fumo, frutto di un rimorso mai dichiarato. "Vino" suona come una canzone del 1980 ma in chiave moderna, grazie anche alla produzione di Marta Venturini (Calcutta, Viito e molti altri). Tgcom24 vi presenta il video in anteprima.