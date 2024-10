Il loro primo album "Hype Aura", risale al 2019, anno in cui partecipano anche al Concerto del Primo Maggio a Roma e cominciano a farsi conoscere come un duo musicale indie pop/rap. Nello stesso anno le canzoni "Mancarsi" e "Post concerto" vengono certificate disco d'oro. Nel giugno dello stesso anno i Coma Cose partecipano alla trasmissione televisiva Le Iene dove vengono intervistati nel format della intervista doppia tipico del programma. Dopo la pubblicazione di un EP nel 2020 con due soli brani il duo si esibisce, assieme ad artisti come Marracash e Achille Lauro, al concerto evento Heroes all'Arena di Verona per raccogliere fondi per sostenere i lavoratori del mondo dello spettacolo in difficoltà per le restrizioni anticovid.