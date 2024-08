Colin Farrell ricorda con amore i primi importanti passi di suo figlio a quattro anni: "Non dimenticherò mai i primi passi di James. Due settimane prima del suo quarto compleanno. È stato così profondo. Era magia. Non dimenticherò mai il volto determinato mentre camminava verso di me. Sono scoppiato in lacrime. È stato stupefacente. Mi ero detto che forse non avrebbe mai camminato e vedere quei primi passi, non lo dimenticherò mai. È stato così straordinariamente bello. Sono orgoglioso di lui ogni giorno perché penso che sia semplicemente magico. Ha lavorato duro per tutta una vita e continua a farlo".