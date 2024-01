Leggi Anche I Depeche Mode infiammano Roma, un inno alla vita dopo la morte di Andy Fletcher

I live in Italia, nuove date dai Depeche Mode a Springsteen dopo i tour 2023 Dopo il tour negli stadi della scorsa estate, tornano in Italia i Depeche Mode con il Memento Mori tour nei palasport che fa tappa a Torino il 23 marzo e a Milano il 28 e 30 marzo. I Simple Minds con la loro storia che dura da 45 anni hanno annunciato cinque date italiane del loro Global Tour 2024: il 20 aprile al Mediolanum Forum di Milano, e poi il 28 giugno a Roma, il 30 a Bari, il 1 luglio a Senigallia e il 4 a Mantova. I Thirty Seconds to Mars con il Seasons World Tour 2024 si fermano il 24 maggio all'Unipol Arena di Bologna e il 25 maggio al PalaOlimpico di Torino, occasione per ascoltare oltre ai brani più iconici della band anche quelli nell'ultimo disco "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day".

Ma è con l'arrivo dell'estate, e con i grandi spazi all'aperto, che il calendario si infittisce: Bruce Springsteen ha in programma due concerti a San Siro l'1 e il 3 giugno dopo i problemi di salute occorsi alla fine dello scorso anno. I Coldplay tornano dalle nostre parti e occupano l'Olimpico di Roma per quattro sere il 12, 13, 15 e 16 luglio. Arrivano in Italia anche i Take That, nella formazione a tre, con quattro live il 7 luglio a Marostica, l'8 luglio a Roma, il 10 luglio a Trani e l'11 luglio a Bologna.

I festival I festival non sono da meno con, ad esempio, gli I-Days che vedranno protagonisti Lana Del Rey, Queen of the Stone Age, Metallica, Green Day, Nothing But Thieves, Avril Lavigne, Sum41. O La prima estate a Lido di Camaiore (Lucca) che tra gli headliner conta Paolo Nutini e Kasabian. Al Lucca Summer Festival invece è annunciato Ed Sheeran con due date l'8 e il 9 giugno.

Gli italiani Tra gli italiani, uno dei primi a essere atteso è Daniele Silvestri con 30 concerti per celebrare i primi 30 anni di carriera. Tra gennaio e aprile sarà sul palco dell'Auditorium Parco della Musica della sua Roma con il resident show Il cantastorie recidivo. Sempre da gennaio, dopo gli spettacolari maxi eventi dello scorso autunno, Claudio Baglioni riprende aTUTTOCUORE nelle arene indoor. Renato Zero sceglie Firenze (2, 3, 5, 6 marzo al Mandela Forum) e Roma (13, 14, 16, 17, 20, 21 marzo al Palazzo dello Sport) per presentare l'ultimo disco Autoritratto. Dal 3 aprile, la band che ha segnato il 2023, ovvero i Pinguini Tattici Nucleari, portano nei palazzetti il "Non perdiamoci mica di vista 1/4 Fake News indoor tour - palasport 2024". Anche Samuele Bersani ha scelto aprile per l'avvio della sua tournée con Orchestra nei teatri italiani. La regina del pop Annalisa è pronta dal 6 aprile per Tutti nel vortice palasport.

C'è da attendere il 4 maggio per Una Nessuna Centomila - in Arena, il concerto contro la violenza sulle donne, inizialmente previsto il 26 settembre 2023 e poi rinviato. Sul palco Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Samuele Bersani, Annalisa, Brunori sas, Elodie, Niccolò Fabi, Emma, Achille Lauro, Francesca Michielin, Giuliano Sangiorgi, Tananai, Noemi, Ermal Meta, Paola Turci, Ornella Vanoni, Anna Foglietta, Massimiliano Caiazzo e con la partecipazione speciale di Carlo Conti.

Ovviamente con l'estate torna l'appuntamento con i live di Vasco Rossi, che va in scena sette volte a Milano (7, 8, 11, 12, 15, 19 e 20 giugno) e quattro a Bari (25, 26, 29 e 30 giugno). Ultimo è pronto per il suo terzo tour negli stadi in tre anni, con il via da Trieste per la data zero il 2 giugno, per spostarsi poi a Napoli (8 e 9 giugno), Torino (15 e 16 giugno), Roma (22, 23 e 24 giugno), Messina (28 giugno) e Padova (6 luglio). Scegli i grandi impianti sportivi anche Zucchero, con cinque show tra fine giugno e inizio luglio a Udine, Bologna, Messina, Pescara e Milano. Cinque è il numero perfetto anche per i Negramaro che il 15 giugno partono dal Maradona di Napoli, per toccare poi Udine, Milano, Messina e Bari. Primo tour da stadio per Max Pezzali con appuntamenti a Trieste (9 giugno), Torino, Bologna, Roma e un tris a Milano. Geolier ha in calendario il 5 giugno lo stadio di Messina, il 22 il Diego Armando Maradona a Napoli, il 28 Rock in Roma e il 6 luglio Rho. Il 6 luglio al Circo Massimo a Roma, unica data, tornano insieme Fabi Silvestri Gazzé per festeggiare i dieci anni del loro disco "Il Padrone della Festa".