"Come ringraziamento ai membri fondatori, più tardi pubblicheremo un cortometraggio del bravissimo Stillz: “Tutto Passa - A Tribute to Napoli dei Coldplay”, così Chris e i suoi compagni, che si firmano c, g, w, j & p, presentano lo short film che è visibile per intero sul nuovo canale Instagram Broadcast della band, annunciato nello stesso post.

Diretto da tillz, regista e fotografo americano e colombiano che ha già firmato clip per Bad Bunny e Rosalía, dura 11 minuti ed è un collage di momenti di vita napoletana, con interviste, filmati di alcuni momenti dei live della band compresa l'esibizione della cover di Pino Daniele, "Napul'è", ma anche quella di "A Sky Full of Stars" e "Viva la Vida".

Il tour italiano dello scorso anno fu abbastanza breve per i Coldplay, ma molto intenso. La band capitanata da Chris Martin si esibì in due serate a Napoli e in quattro concerti a Milano . Ed evidentemente l'incontro con la città partenopea ha lasciato il segno, al punto da volerle dedicare, ad un anno di distanza, un vero e proprio omaggio.

Il concerto a Napoli del giugno 2023 In uno Stadio Maradona strapieno i Coldplay hanno inaugurato in Italia il loro tour mondiale. Con lo show "Music Of The Spheres World Tour" il gruppo britannico ha letteralmente fatto impazzire gli oltre 40mila spettatori con una scenografia che ha visto un lungo palco che arrivava in mezzo al campo, a contatto con il pubblico sul prato. Per la band di Chris Martin, tornata in Italia a sette anni di distanza dall'ultima volta che si erao esibiti nel nostro Paese, era la prima volta nel capoluogo della Campania. A poche ore dall'inizio del concerto, la band ha scritto una dedica sui social alla città e allo Stadio Maradona: "Ci sono voluti 25 anni per arrivare a Napoli: era ora finalmente! È un onore suonare nello stadio delle leggende e nella casa dei campioni".

Poi l'omaggio vero e proprio alla città campione d'Italia (2023, ndr): "Voglio fare i miei complimenti a Napoli per essere campione d'Italia, quindi vi regalo questa canzone e perdonate il mio italiano", ha detto Chris Martin sul palco del Maradona. Poi, da solo con la chitarra in mano, ha cantato "Napul'è", di Pino Daniele.

Inoltre il frontman è salito diverse volte sul palco con una maglia di Maradona penzolante nella tasca posteriore e ha onorato in diversi modi lo scudetto e la passione di Napoli per la musica. A metà del concerto Martin ha parlato con il pubblico, leggendo gli striscioni e qualcuno dei fan gli ha passato una sciarpa del Napoli con scritto "Campioni d'Italia" che Chris ha messo al collo. Poi ha fatto salire sul palco un ragazzo del pubblico portandolo al microfono e il giovane ha gridato "Forza Napoli", facendo partire l'urlo del pubblico. "Grazie mille guagliù, ve vulimmo bene. Abbiamo sognato da tanto tempo di cantare a Napoli e ci siamo allenati per 25 anni, grazie dal profondo del mio cuore per il benvenuto nella vostra città di angeli e amore", ha detto al microfono.

