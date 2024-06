Di "Moon Music", decimo album della band, volume 2 di "Music Of The Spheres", pubblicato nel 2021 e probabilmente anche ultimo lavoro in studio dei Coldplay, non si sa ancora la data di uscita, che potrebbe essere a settembre, ma è stata diffusa una tracklist non ancora ufficiale, che comprende i seguenti brani "feelslikeimfallinginlove", "All My Love", "Aeterna", "One World", "A Wave" (Ft. Jacob Collier), "Supernova" by Coldplay & Little Simz e "Good Feelings" (Ft. The Chainsmokers).