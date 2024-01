Coez e Frah Quintale portano nei palazzetti le loro "Lovebars"

L'inevitabile conseguenza del l'album "Lovebars", che ha visto i due artisti collaborare per la prima volta , trasformando in intesa artistica un'amicizia che si perde nel tempo.

Ha debuttato a Bologna il " Lovebars Tour 2024 ", con cui Coez e Frah Quintale porteranno in giro per l'Italia il loro show in cui rap e cantautorato trovano un interessante punto di incontro.

Coez e Frah Quintale porteranno le loro hit delle rispettive carriere soliste e i brani del loro lavoro insieme sui palchi più importanti nelle principali città italiane: sono tre palazzetti sold out (il 18 gennaio a Napoli, il 27 gennaio a Roma e il 29 gennaio a Milano) ad attendere i due, che proseguiranno anche nelle città di Catania (20 gennaio), Roma (raddoppia il 26 gennaio) e Firenze (1° febbraio). Versatile e trasversale, la musica dei due artisti da sempre unisce diverse generazioni, dagli amanti dell’hip-hop old school ai giovani amanti del cantautorato.

Per questo motivo i numeri e il successo di Coez e Frah Quintale (l'album ha ottenuto il primo posto in classifica e numerosi brani contenuti al suo interno sono diventati hit) hanno trovato riscontro anche nella dimensione live. Già a partire dall'anteprima al PalaUnical di Mantova e nel debutto ufficial all’Unipol Arena di Bologna, Coez e Frah Quintale hanno dimostrato non solo di avere una capacità naturale di connettersi con il pubblico, ma anche di avere un solido repertorio a cui attingere, da "La musica non c’è" di Coez a "Sì, ah" di Frah Quintale, per costruire un live fatto di canzoni, una dimensione unica in cui è la musica ad avere il ruolo più importante.

Uniti da un’innegabile intesa personale e artistica, quella di Coez e Frah Quintale è un’amicizia che nasce soprattutto dalla condivisione delle origini hip-hop. Coolness, freschezza, stile sono le caratteristiche che i due artisti portano on stage tra rime, incastri perfetti e un repertorio che vanta diversi brani di successo. Ma è proprio con "Lovebars" che si sono finalmente incontrati, alleandosi per portare al loro pubblico un disco che approfondisce molti temi tra cui l’amore, di cui ne sviscera il significato: i rapporti (di amicizia, d’amore) sono al centro dello storytelling - raccontare le proprie emozioni e connettersi con quelle altrui è l’atto rivoluzionario di Coez e Frah Quintale, che nei testi descrivono il loro complesso mondo emotivo che trova soluzione nella capacità di investire nei rapporti oltre tutte le difficoltà. In equilibrio tra rap e cantautorato, il disco racchiude l’evoluzione dello stile di Coez e Frah, che, fondendo le loro voci e il loro stile autoriale, hanno dimostrato ancora una volta che “non si vince da soli, ma ci si allea”.