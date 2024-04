Partito il Coachella, da Lana Del Rey alla reunion dei No Doubt: i protagonisti del primo weekend

Il programma come sempre affollatissimo di nomi si tiene lungo due weekend, dal 12 al 14 e dal 19 al 21 aprile. L’Empire Polo Club di Indio in California vede come headliner principali Lana Del Rey, Tyler, The Creator, Doja Cat . Ma tanti sono stati i protagonisti, dal ritorno speciale dei No Doubt con Gwen Stefani (a 12 anni dal loro ultimo concerto insieme), a Blur, Deftones, Shakira , tra gli altri.

Tgcom24

I protagonisti Lana Del Rey è stata una delle protagoniste più attese Al debutto come headliner e di ritorno al Coachella dopo essersi esibita dieci anni fa. Romantica e malinconica è arrivata in moto e ha portato sul palco le sue canzoni più importanti e alcune tratte ovviamente dal suo ultimo album, "Did you know there's a tunnel under Ocean Blv!" un lavoro personale e autobiografico. Con eleganza e delicatezza ha conquistato tutti. Ha voluto sul palco con lei Jon Batiste, Billie Eilish e Jack Antonoff. Altro protagonista è stato Tyler, The Creator che al suo debutto qui nel 2011 aveva promesso che sarebbe arrivato il momento in cui sarebbe stato l'artista principale. Nella sua esibizione sul palco, tra ambientazioni fantastiche sono apparsi con lui, Donald Glover, A$AP Rocky, Charlie Wilson e Kali Uchi. I Blur sono tornati al Coachella dopo undici anni dal loro concerto. La band capitanata da un intrattenitore doc come Damon Albarn ha sciorinato tante hit, da "Song 2" a "Girls & Boys", e brani dell'ultimo album "The Ballad of Darren".

Il K-Pop è tornato protagonista a Coachella con la boyband ATEEZ! e il girl group delle Sserafim. Shakira è stata protagonista sul palco, ospite di Bizarrap, produttore e artista con cui ha spesso collaborato. Hanno eseguito "La Fuerte", che fa parte del suo ultimo album in studio "Las Mujeres Ya No Lloran" ("Ho trasformato le lacrime in diamanti"' ha raccontato) e la hit "Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53. “Oggi devo condividere qualcosa. Biza, vado in tour. Andrò in tour, finalmente. Iniziando qui, questo novembre, quest’anno, in questa città. Non vedo l’ora. Non potrei chiedere di meglio”, ha annunciato la popstar.

Il ritorno dei No Doubt E' stata l'organizzazione del Coachella a far tornare insieme i No Doubt. La band guidata da Gwen Stefani ha fatto il suo debutto al festival, tra l'altro. Non si esibivano dal vivo dal 2015 quando apparvero al KAABOO Festival in California. Nel loro live di oltre un'ora sono filate via tutte le hit che hanno conquistato molto fan a livello mondiale, oltre alla prova di una sempre carismatica Gwen Stefani. Tutto come il tempo si fosse fermato agli anni 90. Sul palco è stata ospite a sorpresa Olivia Rodrigo.