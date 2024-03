L’appuntamento è ora per i restanti nove appuntamenti al Mediolanum Forum e per il concerto-evento allo stadio di San Siro del 28 giugno

Non saranno più quelli di "Mi fist", come il titolo dell'ultimo album prima della reunion, ma non hanno certo perso la grinta e non hanno nessuna intenzione di abdicare. Il 10 marzo, per il primo live di una lunga serie che li porterà, dopo altre nove date indoor (tutte esaurite), a chiudere il cerchio a San Siro il 28 giugno, in un palazzetto gremito di fan entusiasti, i Dogo non hanno deluso le aspettative.

Omaggio a Milano Ampiamente ripagate da uno spettacolo, durante il quale, in un susseguirsi di street anthem senza tempo e instant classic tratti dal loro ultimo album "Club Dogo" (gennaio 2024, da 8 settimane in top 20 e già certificato disco di platino), per due ore di live Gué, Jake La Furia e Don Joe hanno saputo regalare ai presenti una serata indimenticabile e piena di sorprese, grazie anche alla presenza di ospiti speciali che hanno segnato alcuni momenti iconici della loro discografia: Giuliano Palma, Elodie, Vincenzo da via Anfossi e J-Ax, omaggiato dai Dogo: "Se non ci fosse stato lui non saremmo nati".

"Cantiamo tanti pezzi nuovi perché stanno spaccando" commenta Jake La Furia. I Dogo, anche a distanza di anni, sembrano nati per questo, proprio come recita una delle loro ultime canzoni.



Ledwall, visual e ballerine Spettacolare anche l’allestimento scenico, concepito ad hoc per rendere omaggio a Milano, la città che li ha cresciuti e che li ha resi grandi. Ad arricchire il palco i ledwall sagomati con l’inconfondibile silohuette del Duomo, le varie situazioni che hanno caratterizzato la loro carriera rimesse in scena ad hoc (lo studio di registrazione, la piazza ricreata con tanto di scooter e panchine...). Ad aprire il concerto un video: i Dogo entrano in un locale per una rapina mascherati da Craxi, Andreotti e Berlusconi. E poi un corpo di ballo tutto al femminile, ispirato alle dancehall queen giamaicane, che accompagna i brani più ballabili.

Degni di nota anche i visual (curati al dettaglio da Fabrizio Conte) che richiamano immediatamente alla memoria la grande passione per il cinema del trio.

I prossimi appuntamenti Il resto lo ha fatto quel vivere "la musica come una cultura", l'hip-hop e il rap come uno stile di vita "che ci ha portato fin qui". E se il palazzetto si riempie ancora, a anni di distanza, "allora ci sentiamo ripagati perché vuol dire che abbiamo fatto la cosa giusta. Abbiamo vissuto a pieno e ispirato generazioni e continueremo a farlo". D'altronde lo avevano già 'promesso' nel 2017, quando cantavano: "Quando ritornerò da te, io ci ritornerò da re". I Dogo sono tornati e hanno mantenuto la parola.

Una lunga residence quella dei Dogo a Milano, la città da dove tutto è cominciato, e che lo stesso trio ha contribuito a mettere al centro della scena rap e hip-hop italiana nei primi anni Duemila.

L’appuntamento è ora per le restanti nove date al Mediolanum Forum, per il concerto-evento allo stadio di San Siro del 28 giugno e per le quattro speciali date nei principali festival estivi di tutta Italia: il 6 luglio al Collisioni di Alba (CN), il 19 luglio al Rock In Roma, il 17 agosto al Red Valley Festival e il 31 agosto al San B. Sound di San Benedetto del Tronto.

La scaletta del 10 marzo

MI-BASTARD

D.O.G.O.

BUTTA VIA TUTTO

CRONACHE DI RESISTENZA

RAP SOPRANO – HARDBOILED

KYOBO

VIDA LOCA

SPACCO TUTTO

CHISSENEFREGA

WEEKEND

PER LA GENTE

CIAO PROPRIO

IL MIO MONDO, LE MIE REGOLE

MAFIA DEL BOOM BAP

MILLY

KING OF THE JUNGLE

NOTE KILLER

P.E.S. (feat. Giuliano Palma)

SOLDI

TORNERÒ DA RE

LISA

SOLI A MILANO (feat. Elodie)

FRAGILI (feat. Arisa)

NATO PER QUESTO

VOI NON SIETE COME NOI

BRUCIA ANCORA (feat. J-Ax)

UNA VOLTA SOLA

PURO BOGOTÀ

ALL’ULTIMO RESPIRO