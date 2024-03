Baglioni parlava spesso di Novaro

In una intervista al quotidiano "La Repubblica" Baglioni lo aveva citato parlando dell'album "Oltre": "Ricordo che alla fine della registrazione a Londra me ne tornai a Roma, e in macchina verso casa lo riascoltai in cassetta. Dissi a Franco Novaro, che mi accompagnava: 'Sarà un flop totale. Non c’è un ritornello, ci sono troppe parole. Abbiamo sbagliato tutto' e invece quell'album si rivelò un successo anche grazie a un singolo come 'Mille giorni di te e di me'...".