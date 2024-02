Tgcom24

Sempre ne cast ritroviamo anche, nei panni dell’iconico D’Artagnan, François Civil, affiancato da Romain Duris nei panni di Aramis e Pio Marmaï in quelli di Porthos, mentre Vicky Krieps e Lyna Khoudri torneranno rispettivamente nei ruoli della regina consorte Anna d’Austria e di Constance.

La sinossi Constance viene rapita sotto gli occhi di D’Artagnan. In una frenetica ricerca per salvarla, il giovane moschettiere è costretto a unire le sue forze con quelle della misteriosa Milady de Winter. Mentre il Re è in balia del cardinale Richelieu, D’Artagnan e i Moschettieri sono l’ultimo baluardo prima del caos. Ma, con la Francia che rischia di essere messa a ferro e fuoco, il destino li porterà davanti a una scelta: sacrificheranno coloro che amano per portare a termine la loro missione?

Amore, morte e commedia Questo secondo capitolo approfondisce i singoli personaggi in maniera più immersiva, come spiega il regista stesso: "A differenza del primo film, qui tutta la parte narrativa, che presentava i personaggi, è già avvenuta. È stato quindi possibile fare un'immersione più profonda in ogni personaggio e capire davvero cosa stia passando. In questo capitolo affiora l'esplorazione di queste anime. La dualità tra amore e morte è costante".

E se è l'amore a muovere i vari personaggi, con una seconda storia d'amore che nascerà, e la tragedia, Bourboulon ha voluto anche dare spazio alla commedia, creando momenti di pausa e di contrappunto "indispensabili, vista l’intensità della storia che stiamo raccontando"

In quanto a Milady, il regista la descrive così: "E' una donna che ha conosciuto la disillusione. Questo la rende lucida nei confronti del destino e sul progresso del mondo. È lacerata dentro, ma riesce comunque ad andare avanti".

Eva Green che la interpreta "ha un'incredibile presenza sullo schermo. Cattura la macchina da presa, cattura l'occhio del pubblico verso di sé, in un modo molto potente. Non è solo una questione di pelle: ha un'anima che si intravede in alcune scene che ho girato con grande piacere. La trovo molto emozionante in questo film. Eva si è preparata con molto anticipo, cosa che le ha permesso di essere molto precisa durante le riprese", aggiunge Bourboulon.

Milady e Eva Green Del suo personaggio l'attrice parla così: "C'è un aspetto molto da "femme fatale" nel personaggio, che trovo interessante e che è suggerito dai costumi. Milady mette in scena la sua femminilità, con abiti e parrucche che nascondono i capelli corti e pantaloni elasticizzati adatti a un combattimento se le cose dovessero peggiorare. Questo le conferisce una dimensione virile e pratica. Questo film ha una visione sorprendente di Milady, in netto contrasto con altri adattamenti del romanzo di Dumas".

E tuttavia, aggiunge Eva Green, "Milady, a mio avviso, è molto mascolina nel profondo. La sua femminilità è utile per manipolare gli altri, per sedurli, intrappolarli, a volte ucciderli. È un'arma. C'è qualcosa di molto duro dentro di lei. Milady indossa un'armatura, ma ci sono delle fessure in quell'armatura, naturalmente, perché è umana. La trovo molto più umana in questo film che nel romanzo di Dumas".





D'Artagnan "Il mio personaggio", spiega François Civil: "è combattuto tra la purezza della sua ricerca dell’amore, che si impadronisce di lui nella prima parte e, dall’altra parte, la tentazione che incontra con Milady. Anche questo film parla del desiderio nella vita di un uomo. Trovo interessante che D'Artagnan debba fare i conti con questi impulsi e non solo con i suoi sentimenti. Ciò dà al personaggio un certo spessore. Milady è una sorta di sua nemica intima. C'è molta dicotomia tra attrazione e repulsione, che è iniziata nella prima parte e viene sviluppata nella seconda. Abbiamo lavorato per rafforzare questa dimensione tra Milady e D'Artagnan, mescolando attrazione e violenza".

Athos Vincent Cassel descrive così l'evoluzione fatta dal suo personaggio: "Athos è il moschettiere che porta con sé il maggior numero di drammi. Fin dall'inizio, queste crepe si percepiscono attraverso di lui. Ho sempre amato questo personaggio per la sua profondità (..) Athos è cupo, malinconico. È perseguitato da rimorsi e rimpianti e sogna la redenzione, anche se non pensa di meritarla. Questa è la colonna sonora che ho suonato da un capo all'altro di entrambi i film. Nella seconda parte, scopriamo la ragione del suo profondo tormento, l'incubo che gli fa credere di vedere i fantasmi. Vedere un gigante mettersi in ginocchio è sempre qualcosa di interessante. Inoltre, a causa del fratello, Athos si trova in una terra di nessuno da un punto di vista politico. Una guerra di religione sta infuriando nel cuore della sua stessa famiglia, e questo accentua la sua situazione.