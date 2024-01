Cinema: morto Norman Jewison, regista di "Jesus Christ Superstar" e "Stregata dalla luna"

Tgcom24

Oltre alla statuetta per il miglior film, "La calda notte dell'ispettore Tibbs" ha visto premiato anche Rod Steiger come miglior attore protagonista. Jewison è stato candidato per la miglior regia. Il regista ha poi ricevuto la nomination per "Il violinista sul tetto" e "Stregata dalla luna", la cui interpretazione è valsa a Cher la statuetta come Oscar come migliore attrice.

Ha poi lavorato a film importanti come la parodia della Guerra Fredda "Arrivano i russi, arrivano i russi", il thriller con Steve McQueen "Il caso Thomas Crown" e due film con Denzel Washington: il dramma razziale "Storia di un soldato" e "Hurricane". Cinque titoli diretti da Jewison hanno ricevuto le nomination per il miglior film: "La calda notte dell'ispettore Tibbs", "Arrivano i russi, arrivano i russi", "Il violinista sul tetto", "Stregata dalla luna" e "Storia di un soldato".