Cinema, morto l'attore Bernard Hill: ha recitato in "Titanic" e "Il Signore degli Anelli"

La carriera di Bernard Hill

Bernard Hill, nato a Manchester il 17 dicembre 1944, Bernard Hill, aveva esordito al cinema nel 1982 con "Gandhi", diretto da Richard Attenborough. Ha poi recitato in "Il Bounty", regia di Roger Donaldson (1984); Giochi nell'acqua, diretto da Peter Greenaway (1988); "Le montagne della luna", regia di Bob Rafelson (1990); "Spiriti nelle tenebre", diretto da Stephen Hopkins (1996); "Fino a prova contraria", regia di Clint Eastwood, (1999); "Sogno di una notte di mezza estate", diretto da Michael Hoffman (1999); "Il Re Scorpione", regia di Chuck Russell (2002); "I ragazzi di Clare", diretto da John Irvin (2003); "Gothika", regia di Mathieu Kassovitz (2003); "Wimbledon", diretto da Richard Loncraine (2004); "The League of Gentlemen's Apocalypse", regia di Steve Bendelack (2005); "Franklyn", diretto da Gerald McMorrow (2008); "Operazione Valchiria" (Valkyrie), regia di Bryan Singer (2008) - cameo -; "Golden Years", diretto da John Miller (2016).