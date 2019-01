Cinema, morto a 90 anni l'attore americano Dick Miller

E' morto all'età di 90 anni l'attore americano Dick Miller. Sulle scene per 60 anni, Miller è noto in particolare per il suo ruolo di Murray Futterman nella famosa commedia horror "Gremlins" del 1984 diretta da Joe Dante e prodotta da Steven Spielberg. Si ricordano tra le altre anche le sue apparizioni nel primo "Terminator" di James Cameron e nella serie tv degli Anni 80 "Saranno famosi".