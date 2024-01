Cinema, morta a 100 anni Glynis Johns: fu Winifred Banks in "Mary Poppins"

Lutto nel mondo del cinema e del teatro: è morta all'età di 100 anni Glynis Johns, vincitrice di un Tony Award e nota per aver interpretato il ruolo di Winifred Banks, accanto a Julie Andrews, nel celebre "Mary Poppins" nel 1964.

Lo ha annunciato Mitch Clem, il manager, spiegando che l'attrice è morta in una casa di riposo a Los Angeles per cause naturali. Oltre al ruolo in "Mary Poppins", Johns era nota per aver interpretato Desiree Armfeldt in "A Little Night Music" di Stephen Sondheim.