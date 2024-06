Cinema in lutto, morto l'attore francese Philippe Leroy

Mondo del cinema in lutto per la morte di Philippe Leroy. L'attore francese, che era malato da tempo, è deceduto a Roma all'età di 93 anni. Con oltre 200 apparizioni tra film e sceneggiati, in Italia divenne famoso per l'interpretazione di Leonardo da Vinci in "La vita di Leonardo da Vinci" del 1971 e soprattutto di Yanez nello sceneggiato "Sandokan" del 1976.