Al cinema è finita l'era della castità: a Hollywood è tornato l'erotismo

Lo scrive il New York Times, il quale sostiene che "Sex is Back", il sesso è tornato, grazie a film come 'Challengers' (2024), diretto dal regista italiano Luca Guadagnino, con protagonista, tra gli altri, Zendaya. Ma anche "Poor Things" con una scatenatissima, in senso sessuale, Emma Stone e in tv "Saltburn".

"Challengers" In una delle scene del film di Luca Guadagnino, la giovane attrice, che interpreta il ruolo di Tashi Duncan, una promessa del tennis, inizia un meenage à trois con due ragazzi. In altre sequenze si fa sesso sul cofano di un'auto o sul sedile posteriore, nella stanza di un dormitorio, in una sauna. "Sembra proprio che il pendolo abbia riportato indietro i registi ad esplorare le relazioni adulte e la sessualità nei loro progetti, menomale", ha commentato Amy Pascal, produttrice di "Challengers".

Ritorno all'erotismo degli anni Ottanta e Novanta Il passato a cui si riferisce la Pascal è quello degli anni Ottanta e Novanta, era il periodo di 'Brivido caldo (Body Heat)', 'Basic Instinct', 'Ufficiale e gentiluomo', 'Attrazione fatale', 'Eyes Wide Shut', 'Disclosure' oppure 'Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi', tutti film in cui l'erotismo la faceva da padrone. L'inversione di tendenza avviene negli anni duemila quando gli studios cominciano a focalizzarsi sui franchise e i film di animazione adatti ai minori. Si tratta di generi in grado di conquistare una platea globale e anche di aumentare i profitti con il merchandising, oltre che raggiungere il mercato cinese dove invece la censura proibisce le scene di sesso. Nel 2019 il Washington Post scriveva che il sesso era praticamente scomparso dal cinema popolare mentre, secondo Playboy, solo l'1,2% dei film usciti tra il 2010 e 2020 conteneva scene aperte di sesso, il livello più basso dagli anni '60.



Il riscatto Ora è arrivato una sorta di momento della rivincita. Basti pensare alla scena della vasca da bagno in "Saltburn" dove Oliver (Barry Keoghan) beve l'acqua in cui Felix (Jacob Elordi) si è appena fatto il bagno e si e' masturbato. In "Poor Things" Emma Stone è sessualmente insaziabile in un bordello di Parigi. Senza freni anche alcune commedie non adatte ad un pubblico di minori come, 'Tutti tranne te (Anyone But You)', dove ci danno dentro Sydney Sweeney e Glen Powell, mentre in 'Fidanzata in affitto (No Hard Feelings)', Jennifer Lawrence e' una specie di prostituta con la missione di sverginare uno studente un po' impacciato.

Le scene più erotiche e bollenti del 2023 Anche il 2023 si è chiuso all’insegna dell'erotismo cinematografico. Se si dovesse assegnare un Oscar per l'attrice protagonista della serie più esplicita del 2023 questo andrebbe sicuramente a Lily-Rose Depp. La figlia di Johnny Depp in "The Idol" si è resa protagonista di numerose sequenze al limite dell'X-Rated (il nostro vietato ai minori di 18 anni). Tra i nudi più sorprendenti dell'anno appena trascorso sicuramente quello di Jennifer Lawrence in "Fidanzata in affitto": l'attrice è infatti protagonista di una lunga sequenza sulla spiaggia in cui appare in nudo integrale frontale, "mascherato" giusto da una "parrucca" posticcia nel punto strategico. Sfrontato e divertente è invece il nudo di Alison Brie nella commedia "Mi ricorda qualcuno": nei panni di una reporter che deve andare a intervistare dei nudisti, decide di mettere a proprio agio l'intervistata denudandosi anche lei.

Altro nudo integrale anche per Ursula Corberò, la popolare Tokyo de "La casa di carta", che appare come mamma l'ha fatta in un episodio della serie "Burning Body". In quel caso a venire in soccorso dell'attrice è una posizione assolutamente strategica, che permette di mostrare tutto senza in realtà mostrare nulla... Nudo di spalle sotto la doccia per Elizabeth Olsen, protagonista di "Love & Death", mentre Keri Russell non si è tirata indietro per alcune sequenze di sesso in "The Diplomat".

Una veterana delle scene senza veli è Heather Graham, che in passato non ha mai avuto problemi a spogliarsi sul set. E anche oggi, nel 2023, a 53 anni, l'attrice inglese è tornata "sul luogo del delitto" regalando un topless nell'horror/thriller "Suitable Flesh". Chi in realtà non si spoglia più di tanto è Natalie Portman che però nella commedia romantica "May December" è protagonista di una torrida scena d'amore con un uomo, lui sì nudo. E infine un tocca di italianità con Matilda De Angelis: siamo lontani dal nudo integrale sfrontato sfoggiato in "The Undoing", quando in una sequenza in palestra si poneva con il pube esposto di fronte al viso di un scioccata Nicole Kidman, ma anche in "La legge di Lidia Poet" l'attrice bolognese non si tira indietro di fronte ad alcune sequenze di nudità.