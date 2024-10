Siamo tutti… Ciarlatani

Con il suo incedere chapliniano, con la sua maschera buffa e malinconica, Silvio Orlando diverte e commuove, ma in punta di piedi, senza mai pestarli agli altri attori: tutti e quattro trasformisti eccellenti (portano in scena decine di maschere diverse) in una narrazione costruita su più piani, spaziotemporali e narrativi, in cui al centro, però, ci sono sempre due personaggi chiave: il regista in crisi di identità, Diego Fontana (Orlando), e l’attrice frustrata, Anna Velasco (Blu Yoshimi: strepitosa!). È intorno a loro che ruota questa storia onirica, gioco di incastri e di specchi, in cui ci si perde e ci si ritrova continuamente, in cui l’attore è spettatore di sé stesso, e l’impostore, il “ciarlatano”, è ovunque. Anche in platea.