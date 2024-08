Chris Martin lancia il nuovo singolo dei Coldplay cantando per strada a Dublino

La band aveva fatto ascoltare la canzone "We pray" per la prima volta durante il suo show a Glastonbury. Precedentemente il gruppo capitanato da Chris Martin aveva regalato al pubblico di Atene a giugno il singolo "​feelslikeimfallinginlove". Il nuovo album dei Coldplay, "Moon Music", è in uscita il 4 ottobre. E' stata diffusa una tracklist non ancora ufficiale, che comprende i seguenti brani "feelslikeimfallinginlove", "All My Love", "Aeterna", "One World", "A Wave" (Ft. Jacob Collier), "Supernova" by Coldplay & Little Simz e "Good Feelings" (Ft. The Chainsmokers). Nel corso di un'intervista al canadese City News lo scorso anno Chris Martin aveva parlato del nuovo album a cui stava lavorando con il gruppo dicendo: "Stiamo completando un album chiamato Moon Music, che è come un secondo volume di 'Music Of the Spheres' ma per l'uscita ci sarà da attendere un po' di tempo" aggiungendo però: "Qualche canzone potremmo suonarla già dal vivo a un certo punto del tour, quest'anno". La band si è impegnata a fondo per rendere la pubblicazione fisica del disco il più sostenibile possibile, impegno preso anche per il tour che ha prodotto il 59% in meno di emissioni di CO2 rispetto al precedente tour negli stadi.