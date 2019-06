Chiara Ferragni regala un bonus da 3.400 euro ai suoi dipendenti

Chiara Ferragni premia i dipendenti per l'ottimo lavoro svolto con un bonus da 3.400 euro lordi. Il 2018 è stato infatti un anno roseo per la Tbs Crew - società fondata nel 2009, che oggi gestisce l'e-store e il blog di theblondesalad.com e rappresenta la stessa Ferragni, ma anche le sorelle Valentina e Francesca, la mamma Marina Di Guardo e il glam artist Manuel Mameli - segnato anche dalla gestione di Chiara, diventata ad della società proprio lo scorso anno, mentre l'ex socio Riccardo Pozzoli è uscito dalla compagine societaria. Una gestione che ha subito portato ricavi e redditività. Per questo, come si legge in una nota, "visti gli ottimi risultati relativi al bilancio 2018, la società ha deciso di destinare un bonus ai propri dipendenti".