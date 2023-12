Tgcom24

"Sono una madre, farei qualsiasi cosa per mio figlio" Cher aveva già parlato con People della presunta battaglia di Elijah contro la dipendenza dalla droga, dicendo: "Soffro di un problema non diverso da quello di milioni di persone negli Stati Uniti", affermando di aver cercato in tutti i modi di aiutare il figlio anche attraverso un ricovero in un centro di recupero. "Sono una madre", aveva detto la cantante: "E' il mio compito, in un modo o nell'altro, di cercare di aiutare i miei figli. Si fa di tutto per loro. Ogni volta che puoi aiutarli, lo fai e basta, perché questo è essere una madre. Ma è gioia, anche con angoscia – soprattutto, quando pensi ai tuoi figli, sorridi e li ami, e cerchi di essere lì per loro".

La cantante e attore vincitrice di Oscar e Grammy ha presentato la petizione per ottenere il controllo temporaneo delle finanze di Elijah Blue Allman, il quale avrebbe diritto a pagamenti regolari da un fondo fiduciario. "Dati i suoi continui problemi di salute mentale e di abuso di sostanze", tuttavia, così si legge nei documenti, lei è "preoccupata che qualsiasi fondo distribuito a Elijah venga immediatamente speso in farmaci, lasciandolo senza beni".



La tutela dall'ex moglie di Elijah Il documento afferma inoltre, che l'ex moglie di Elijah, Marieangela King, non sarebbe adatta a essere la sua amministratrice perché "la loro relazione tumultuosa è stata segnata da un ciclo di dipendenza dalla droga e crisi di salute mentale" e sottolinea: "Cher ama immensamente Elijah e ha sempre agito pensando al suo migliore interesse (...) ma non è stata in grado di discutere le preferenze di Elijah riguardo alla nomina di un conservatore temporaneo" a causa del suo "attuale stato mentale e fisico".



La tutela ordinata dal tribunale è “urgentemente necessaria”, secondo Cher, che vorrebbe tenere lontana dalle finanze di Elijah Allman l'ex moglie, dalla quale l'uomo ha chiesto il divorzio nel 2021. I due restano legalmente sposati. Un documento della signora King di ottobre 2022 infatti, diceva che la coppia aveva accettato di sospendere le procedure di divorzio e lavorare sul loro matrimonio. La petizione di Cher afferma che la signora King “non è favorevole al recupero di Elijah”.

L'udienza per un'ordinanza temporanea è attualmente fissata per il 5 gennaio 2024, mentre l'udienza per un'ordinanza definitiva è prevista per il 6 marzo 2024.

Il rapimento presunto di Elijah da parte di Cher A ottobre, Cher ha rotto il silenzio sul calvario di Elijah, aprendosi a People riguardo alla sua relazione con il figlio, per rispondere ad alcune illazioni secondo cui nel novembre 2022 avrebbe ingaggiato degli uomini per portare via di forza, "rapendolo", il figlio da un albergo di New York, bollandole come falsità.

Le illazioni erano frutto di una denuncia dell'ex moglie di Elijah, Marieangela King, 36 anni, la quale sostiene che la superstar avrebbe assunto gli uomini per allontanare Allman dalla loro camera d'albergo, perché stavano cercando di "recuperare" il loro matrimonio e lei era preoccupata per la sorte di suo figlio.

La King, conosciuta professionalmente come Queenie, ha affermato di aver trascorso "12 giorni da soli insieme dal 18 al 30 novembre 2022, a New York, lavorando al [loro] matrimonio" al momento dell'incidente. Nei documenti, ha anche affermato che "uno dei quattro uomini che hanno preso [Allman]" le ha detto che Cher li aveva assunti.



E ha poi aggiunto: "Sono molto preoccupata per Elijah (...) Dall’agosto 2022, mi è stato detto che non mi è permesso vedere o parlare con lui, che è attualmente in isolamento in un struttura di trattamento che non mi è stata rivelata. Mi è stato anche detto che non ha accesso al suo telefono".



Elijah Allman avrebbe detto in una telefonata con l'Associated Press: "Sto bene, sono capace e sono sano di mente e di corpo", rifiutando però di dire se intende opporsi alla petizione o di fornire ulteriori commenti.



Da oltre un anno la cantante fa coppia con Alexander A.E. Edwards, vicepresidente dell'etichetta discografica Def Jam Recordings, 40 anni più giovane di Cher, ed ex di Amber Rose, da cui tre anni fa ha avuto un figlio. A novembre 2022, dopo esser stata fotografata mano nella mano con lui, Cher aveva confermato la nuova storia d'amore: "Sulla carta è ridicolo", aveva detto a proposito della differenza di età: "Ma nella vita reale andiamo bene. Lui è favoloso e di solito non do' agli uomini qualità che non meritano". Nella nuova coppia non ci sono solo 40 anni di differenza: i due milioni di dollari della fortuna di Alexander impallidiscono di fronte ai 360 milioni di Cher: "Come tutti sanno non sono nata ieri. E quello che so di sicuro e che non ci sono garanzie", aveva replicato la cantante a un fan che, su Twitter, aveva messo in dubbio le intenzioni del nuovo boyfriend.