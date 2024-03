Per la prima volta nella sua carriera Checco Zalone abbandona i panni dell’attore e si propone come musicista puro per accompagnare al pianoforte la voce di Francesco De Gregori in un disco sorprendente: "Pastiche", in uscita il 12 aprile in digitale, cd e doppio Lp e disponibile in pre-save e pre-order dal 12 marzo.

Un unico concerto vedrà esibirsi i due artisti dal vivo il 5 giugno a Roma alle Terme di Caracalla.