La "Brat summer" non è ancora finita per Charli XCX: il remix del suo album cult è un nuovo fenomeno

"Brat and it’s the same but there’s three more songs so it’s not" come dice il titolo stesso è "completamente diverso, ma è comunque brat". Non sembra un album di remix ma è come se fosse un nuovo disco, una continuazione, un progetto a parte: aggiunge colori e sapori, ingredienti, contaminazioni, sperimentazioni per parlare di intimità tra paure e paranoie, relazioni e insicurezze. Gli artisti coinvolti sono in continuo dialogo con Charli, come se si trovassero tra amici, o come se fosse un esteso gruppo di lavoro ben oliato. I brani sono molto eterogenei e il disco è vario. Si apre con una tripletta vincente grazie a "360" feat. Robyn & yung lean, "Club classics" feat. Bb Trickz e "Sympathy is a knife" feat. Ariana Grande. Poi ha un apice al centro (Rewind" feat. Blandee) e spara cartucce che vanno a segno grazie a "Girl, so confusing" feat. Lorde, "Mean girls" feat. Julian Casablancas, "365" feat. Shygirl e ovviamente la chiusura sugli scudi con "Guess" feat. Billie Eilish.