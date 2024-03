Tgcom24

Negli studi di registrazione del gotha della musica mondiale Cremonini si trova nei prestigiosi British Grove Studios di Mark Knopfler, dove ha registrato il gotha della musica mondiale, dai Rolling Stones ai Travis, dagli Who ai Last Shadow Puppets. Cesare sta lavorando per il suo nuovo album con un dream team d'eccezione: in primis Mike Garson, pianista di fama internazionale (gia' al fianco di artisti come David Bowie in album leggendari come Aladin Insane, Diamond Dogs e Young Americans oltre che di band come Nine Inch Nails e Smashing Pumpkins, e di grandi del jazz come Stan Getz e Stanley Clarke). Al suo fianco anche il produttore Nick Patrick che ha realizzato gli album orchestrali di giganti come Aretha Franklin, Beach Boys, Johnny Cash ed Elvis Presley.

Una sfida e un'avventura "Dev'esserci un pericolo, una avventura nel fare un disco, soprattutto in un momento come questo in cui la tecnologia permette di velocizzare l'intero processo creativo. L'incontro tra grandi personalita' artistiche, diverse culture e sensibilità che hanno costruito il mondo mi permette di sfidare il presente. Mike è capace di portare con il suo talento la musica in territori misteriosi e affascinanti". Spiega Cremonini, che a due anni dal successo dell'album La ragazza del futuro (2022) e' impegnato in questo periodo in studio per il suo nuovo, attesissimo progetto discografico la cui data di pubblicazione non e' ancora stata resa nota.

Quando esce il nuovo album Due mesi fa Cesare Cremonini aveva aggiornato i fan con degli scatti social che lo ritraevano nel suo studio di registrazione e prima ancora aveva svelato di avere così tanti brani nel cassetto da fare due album: "Ci sono così tante canzoni nuove da farci due album. Ma non sono pago. Non ho svuotato ancora del tutto questo tempo. Ho ancora un cazzo di dolore che sembra infinito nell’anima e una rabbia e un bisogno di amore e di felicità così forte e un senso di gratitudine talmente potente che sento che ne nasceranno ancora. È ancora presto per tornare sul palco. Dovrà essere un paradiso quel posto. Ma intanto iniziamo a cantare che ci sono così tanti cori che ci vorrebbero due anni solo per loro!". Non si conosce ancora la data di uscita dell'album, ma i fan non dovranno aspettare troppo: il disco dovrebbe arrivare entro il 2024.